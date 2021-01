Helicóptero chega com as vacinas, em Barra Mansa

A primeira carga de vacinas chegou na manhã desta terça-feira, na cidade de Barra Mansa. Segundo o prefeito Rodrigo Drable, a determinação do Ministério da Saúde é iniciar a vacinação nesta quarta-feira.Um helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou no Parque da Cidade (antigas dependências do BIB), no Centro da Cidade.

“Estamos preparados para começar imediatamente. Estamos solicitando autorização para início imediato”, disse Rodrigo Drable.

Primeiras doses da Coronavac chegam a Barra Mansa

Vacinação começa ainda nesta terça-feira, 19

Barra Mansa recebeu na manhã desta terça-feira, 19, o primeiro lote com 2.255 doses da vacina contra a Covid-19. O imunobiológico foi transportado do Centro de Distribuição da Secretaria de Estado de Saúde, em Niterói, até o Parque da Cidade, no Centro, em um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Escoltas da Guarda Municipal e da Polícia Militar acompanharam o translado do imunizante até a Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde, de onde será distribuído aos locais de vacinação. Ao todo, serão 4.510 unidades do imunizante para a primeira e a segunda aplicação da vacinação.

Nesta primeira fase, a vacina será destinada a 112 pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência para idosos (LPI), oito pessoas com deficiência que estejam institucionalizadas, além de profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus para os quais serão direcionadas 34% do total das doses.

De acordo com o secretário de Saúde Sérgio Gomes, a segunda dose do imunobiológico deve ocorrer entre 14 e 28 dias. “A Secretaria de Saúde segue rigorosamente o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que há mais de 45 anos é o responsável pelas campanhas brasileiras de vacinação e estabelece que a vacinação contra a Covid-19 acontece, inicialmente, em quatro fases, obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses”.

VACINAÇÃO – A vacinação começa ainda na manhã desta terça-feira para os profissionais do Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste. Fotos: Paulo Dimas