Um helicóptero da Polícia Civil pousou na manhã desta terça-feira, por volta das 8 horas, no campo do 28° Batalhão da Polícia Militar, no bairro Voldac, em Volta Redonda.

Chegaram 1.863 doses da vacina contra a Covid-19. A prioridade será para profissionais de saúde, idosos e pessoas com deficiência.

As vacinas ficarão acondicionadas numa câmara fria da Secretaria de Saúde, de Volta Redonda.