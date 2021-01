Prefeitura de Porto Real auxilia na preparação da terra dos produtores rurais

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), informa sobre os serviços voltados para ampliar desempenho dos trabalhos agrícolas. Nesta terça, 19, os trabalhos aconteceram em uma propriedade próxima à estrada Beira Rio, onde a SMDR auxiliou no preparo da terra para a plantação de repolhos. Durante o serviço foram utilizados um trator e uma grade niveladora.

Segundo a Secretaria, além dos dois equipamentos citados, o maquinário ainda conta com um arado e uma plantadeira. Para ter acesso aos equipamentos agrícolas, o produtor deve realizar um cadastro na sede da Secretaria e em seguida o agendamento do maquinário para iniciar o plantio.A SMDR está localizada à Rua Profª Júlia Graciani Marassi, s/nº, no bairro Centro. Mais informações: (24) 3353-4962. Foto: Gilson