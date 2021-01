Prefeitura de Volta Redonda faz manutenção e revitalização em áreas de lazer

Sedes de órgãos públicos também receberam serviço de capina e roçada nesta segunda e terça-feira, dias 18 e 19

As equipes da Prefeitura de Volta Redonda atuam diariamente na manutenção da cidade. Desde o início do mês, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) tem feito ações de limpeza, capina, roçada, retirada de entulhos, além da operação tapa-buracos, que já beneficiou cerca de 30 bairros em janeiro. Nos últimos quatro dias, três áreas de lazer receberam serviços de manutenção e revitalização, além de ao menos dois órgãos públicos.

Nesta terça-feira, dia 19, a área de lazer na Rua 310, no bairro Sessenta, passou por revitalização. O local recebeu capina, limpeza e pintura no alambrado e no parquinho infantil. O espaço, às margens do Córrego Brandão, conta área de convivência com mesas e bancos de alvenaria, além de balanço, gangorra e escorregador para as crianças.

No sábado, dia 16, a praça em frente ao Ginásio Poliesportivo Francisco Gomes do Nascimento, na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, no São Geraldo, recebeu a equipe de capina e roçada. E na segunda-feira, dia 18, a SMI fez a limpeza do canteiro central da Radial Leste, em Niterói, e a lavagem do caça Xavante doado pela Força Aérea Brasileira (FAB) em exposição no local.

ÓRGÃOS PÚBLICOS – Também nesta terça-feira, dia 19, uma equipe de paisagismo fez a manutenção no pátio do CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) do bairro Brasilândia. O local recebeu limpeza, capina e roçada. Na segunda, dia 18, funcionários da SMI cuidaram da jardinagem na sede do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Vila Esperança, na Vila Santa Cecília.