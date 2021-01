Prefeitura realiza operação tapa-buraco em seis bairros de Volta Redonda

Equipes da secretaria de Infraestrutura estão focando em vias de fluxo de veículos pesados

A operação de tapa-buraco realizado pela Prefeitura de Volta Redonda segue avançando pela cidade. Nesta segunda-feira, dia 18, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realizaram o serviço em seis bairros, atuando em importantes vias do município, por onde passam grande quantidade de veículos, incluindo os pesados.

“Estamos atuando principalmente em ruas e avenidas que estão buracos maiores e podem ocasionar acidentes. São vias por onde costumam passar ônibus e caminhões”, explicou a responsável pela operação, Poliana Aparecida Moreira Gama.

O trabalho foi realizado nas estradas Roma-Getulândia e Nossa Senhora do Amparo, onde o asfalto apresentava grandes buracos. Outra importante via com o mesmo panorama e que foi atendida é a Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços.

As equipes também realizaram o tapa-buraco na Avenida Beira-Rio e na Rua Guimarães Rosa, ambas no bairro São Luiz, na Avenida A1, no São Sebastião, e na Rua 209, bairro Conforto.