PRF flagra veículo clonado no Centro, de Volta Redonda

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF)i foi acionada na noite desta segunda-feira, por volta das 19 horas, para averiguar um veículo com suspeita de clonagem, no km 290, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda.

No local os policiais rodoviários federais depararam com o veículo HB20 (prata) ostentando placa de Saquarema (RJ). Os agentes acompanham o veículo, as questões de segurança, e fizeram a abordagem no momento em que o veículo foi estacionado no bairro Vila Santa Cecília.

Duas equipes da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram o trabalho junto com a Polícia Rodoviária Federal. Durante fiscalização foi constatada a adulteração, confirmando ser um veículo clonado, sendo o licenciado original em Belo Horizonte, com ocorrência de roubo ou furto, em 15 de janeiro deste ano no município de Duque de Caxias (RJ).

O CRLV criado pelo condutor também era falso. O condutor, de 23 anos, informou que estava vindo de Duque de Caxias para entregar o veículo a uma pessoa interessada na compra. Ele também forneceu todas as informações sobre as outras pessoas envolvidas, com detalhes até do maquinário e ferramentas utilizadas para essas adulterações.

Diante dos fatos, o condutor e veículo foram conduzidos para a 93ª DP onde foi feito registro da ocorrência pela autoridade policial.