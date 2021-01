Deputado Marcelo Cabeleireiro intervém para que equipe do Hospital Zilda Arns seja vacinada contra Covid-19

Depois de receber denúncias de que não haveria vacina para os profissionais que estão na linha de frente do combate ao Covid-19 no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, o deputado Marcelo Cebeleireiro (DC) foi em busca de uma solução.

O parlamentar entrou em contato com o governo do estado, mas foi informado de que as doses deveriam ser disponibilizadas diretamente pela prefeitura.

Marcelo Cabeleireiro ligou então para o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM), que prontamente atendeu a demanda e se comprometeu a usar parte do pequeno contingente de 1.863 doses recebidas para imunizar os funcionários do hospital.

“Mesmo sabendo que o Hospital Regional atende pessoas de diversos municípios, o prefeito Neto me garantiu que irá disponibilizar doses da CoronaVac para os funcionários dos Zilda Arns, que é exclusivamente voltado para o tratamento da doença. Isso mostra um senso de responsabilidade muito grande da nova gestão”, destacou o deputado.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as vacinas são distribuídas de acordo com o percentual da população-alvo da primeira fase em cada cidade e não de acordo com o número total de habitantes e mira profissionais de saúde, idosos com 75 anos ou mais, pessoas acima de 60 anos que vivem em casas de repouso e asilos, população indígena aldeada em terras demarcadas e povos e comunidades tradicionais ribeirinhas.

Desde o início da pandemia, o Hospital Regional Zilda Arns atende vítimas do coronavírus de todo o estado. São 8 unidades de CTI e 100 leitos de enfermaria em pleno funcionamento.