Enfermeira há 20 anos trabalhando em Porto Real recebe a vacina contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde deu início a vacinação contra a Covid1-9 na manhã desta quarta, 20. A primeira a receber uma dose da vacina foi a enfermeira Márcia Loureiro Sebold. Funcionária pública do município há 20 anos, formada em 1988, atuando na linha de frente no combate à doença. Márcia coordena e supervisiona a enfermagem no Hospital Municipal São Francisco de Assis e atua na comissão de controle de infecção. “Oh Glória, obrigada pela oportunidade” – Disse Márcia na hora da vacina, visivelmente emocionada.

O momento foi acompanhado com emoção pelo prefeito Alexandre Serfiotis (PSD); vice prefeito Rafael de Carvalho Lima, o Rafa; pelo secretário de Saúde, Renato Ibrahim; o presidente da Câmara Municipal, Carlinho Tchaia e pelos vereadores: Fernando Beleza, Renan Márcio, Juan Pablo, Fábio Maia, Ronário e Diego Graciani. O prefeito frisou que o momento é histórico. Ele agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador Cláudio Castro e lembrou que auxiliou os trabalhos ainda quando Deputado Federal quando participou do planejamento de ações contra a Covid19.

“Nesta primeira etapa vamos vacinar os profissionais de saúde, essas pessoas dedicadas que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus. Conforme as doses forem chegando vamos seguir o planejamento de imunização do Governo Federal” – Informou o prefeito e frisou ser gratificante participar do momento da vacinação, tão esperado pelo mundo todo. “Essa doença mudou a rotina de todos, provocou o distanciamento social e muitas famílias perderam entes queridos. Devemos agradecer a ciência e glorificar o Senhor” – Disse o prefeito, agradecendo a presença dos vereadores e destacando a união nos momentos de grande relevância para a cidade e a população.

Segundo a enfermeira Márcia, o sentimento é uma mistura de alegria com alívio. “Penso que, com a vinda da vacina, diminuiremos o número de doentes, consequentemente o número de internações e óbitos, apesar de que o perfil epidemiológico do município tem elevado número de casos, porém, proporcionalmente com poucas internações haverá redução do desgaste físico e emocional dos profissionais que trabalham na linha de frente” – Frisou e comentou que sente a proximidade de tempos melhores, com mais segurança em andar pelas ruas, as crianças poderão voltar às aulas, os idosos ficarão mais protegidos. “Aos poucos poderemos retornar a nossa vida normalmente e como profissional da saúde, não ter mais medo de retornar para casa e contaminar nossos familiares” – Comentou.

O prefeito destacou a dedicação da enfermeira e lembrou que esteve tanto na Fiocruz quanto no Instituto Butantan acompanhando o processo de início da fabricação das vacinas. “Esperamos ansiosos a aprovação da ANVISA e enfim chegou esse momento tão importante para o mundo. Este é um momento histórico que vai nos marcar para o resto das nossas vidas” – concluiu o prefeito.

