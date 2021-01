Prefeitura de Resende promove vacinação no asilo Nicolino Gulhot

Ao todo, 36 pacientes e todos os funcionários do local foram imunizados pela manhã

A Prefeitura de Resende concluiu na manhã desta quarta-feira, dia 20 de janeiro, mais uma etapa da primeira fase de vacinação contra a Covid-19. Os contemplados do dia foram os 36 pacientes do Asilo Nicolino Gulhot e os profissionais que trabalham no local. O asilo fica na Avenida Augusto de Carvalho, no bairro Parque Ipiranga.

A primeira vacinada do dia foi Carmem Espinar Assaf, de 93 anos, a de maior idade entre os pacientes. A dose foi aplicada pela enfermeira do asilo, Karina Nascimento da Silva. Na sequência, todos os demais pacientes e profissionais que aguardaram pela imunização.

Desde o início da pandemia, a direção do asilo adotou medidas rígidas para conter a doença e evitar a infecção na unidade. Uma “bolha” foi criada, na qual os idosos não puderam receber, desde então, nenhum familiar ou qualquer visita. O contato acontecia somente através de recursos digitais, como a vídeo chamada. A primeira dose da vacina contra a doença é também o primeiro passo para que eles possam voltar a ver seus entes queridos presencialmente.

– É um alívio muito grande termos a vacina chegando aos pacientes do asilo, que vivem sob uma circunstância de maior risco. É preciso, primeiramente, parabenizar a direção do asilo pelo sucesso na proteção desses idosos, que são mais suscetíveis aos efeitos da doença. Felizmente eles foram protegidos e livrados da doença até aqui e logo, com a segunda dose e a imunização completa, vamos ter um alívio ainda maior. O importante é que o primeiro passo foi dado – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A prioridade para os idosos do asilo segue os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. Desta maneira, a primeira etapa da vacinação prioriza, além dos pacientes do Asilo Nicolino Gulhot e da Residência Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde, os profissionais da linha de frente do atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 no Hospital Municipal de Emergência, UPA, Pronto Atendimento do Paraíso, SAMU, Santa Casa, Hospital da AMAN, Hospital Unimed e Hospital Samer D’Or, além de outros laboratórios e clínicas de diagnóstico privados. Este número de vacinas será suficiente para imunizar cerca de 35% do total de profissionais de saúde em atuação no município (são cerca de 4,2 mil).