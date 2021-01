CEO da LIV explica modelo de atendimento do plano

O CEO da LIV Saúde, Antonio Vazquez, comentou o modelo de atendimento do Plano, que, segundo ele, se diferencia de modelos tradicionalmente praticados pelo mercado e propõe um atendimento integral e completo para o usuário por meio de uma ampla rede credenciada e também da rede própria.

O jeito LIV de Cuidar vai muito além de simplesmente agendar consultas, a LIV Saúde desenvolveu uma nova forma de cuidado, um cuidado completo. Diferente de outras operadoras, a LIV Saúde não trata o paciente apenas quando ele está doente – afirma Antônio Vazquez, CEO da LIV.

Vazquez explica que, por um lado, o beneficiário pode contar com a rede credenciada com diversos hospitais, clínicas e laboratórios da região e, por outro também, tem acesso a uma rede própria completa com atendimento de urgência e emergência e atendimento eletivo, em mais de 20 especialidades médicas e multiprofissionais (psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista e terapeuta ocupacional), além da realização de diversos exames e procedimentos.

A LIV busca sempre a excelência no seu atendimento, porque os seus profissionais atuam de forma integrada e acompanham o paciente em cada uma das etapas do tratamento – pontua o Executivo.

Ele acrescenta que mesmo quando há a necessidade de uma internação na rede credenciada, por exemplo, os médicos da LIV fazem um acompanhamento personalizado, garantindo que o paciente tenha acesso ao melhor tratamento e o suporte de um profissional que conhece todo histórico do paciente.

Esse acompanhamento constante dos pacientes acontece por meio das linhas de cuidado, que são programas personalizados de prevenção e promoção de saúde. Em cada uma das linhas, a LIV dispõe de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiras, nutricionista, psicólogo e demais especialidades de acordo com a necessidade de cada paciente. Ao mesmo tempo. Os beneficiários são monitorados pela enfermeira navegadora (Health navigator) de cada linha, permitindo acompanhar todo o tratamento e assegurando a sua maior eficácia.

Para Vazquez, outro diferencial da LIV está no uso da tecnologia e cita o fato de ser única operadora de planos de saúde do Brasil a contar com o suporte do IBM Watson Health, sistema de inteligência artificial que auxilia na assertividade no diagnóstico e tratamento.

A inteligência artificial analisa as informações do paciente e faz uma varredura mundial em todos os estudos e artigos publicados e fornece as melhores opções terapêuticas, baseadas em evidências cientificas mundiais.

Como funciona na prática o sistema da LIV

Na primeira consulta do beneficiário, ele passa por uma avaliação médica, que permite a LIV começar a conhecer seu histórico de saúde e iniciar o acompanhamento mais próximo. Após uma avaliação do médico de referência, o paciente é direcionado para o tratamento ou especialista correto. Desde esse momento, ele já pode ser incluído em uma das linhas de cuidado, que vai acompanhá-lo passo a passo, para garantir sempre que o melhor tratamento está sendo disponibilizado ao paciente, sempre de forma acolhedora e humanizada. Assessoria de Imprensa – Daniel Carvalho