Deputado Federal Antonio Furtado participa de reunião da bancada do Rio de Janeiro no Palácio da Guanabara

Encontro promovido pelo governador do Rio, Cláudio Castro, contou com a presença do deputado federal Arthur Lira

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou da reunião promovida pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ontem (20/01), no Palácio da Guanabara, para tratar das questões referentes às necessidades do Estado e também dar a oportunidade ao deputado federal Arthur Lira, candidato a presidência da Câmara dos Deputados, de falar sobre suas propostas e projetos para o Brasil. A eleição está prevista para acontecer no dia 01 de fevereiro.

– Estamos em um momento de escolher o presidente da Câmara dos Deputados e, nada mais justo, que dar oportunidade aos candidatos de apresentarem suas ideias. Foi importante participar dessa reunião no Palácio da Guanabara e ouvir as propostas do deputado Arthur Lira. Como a votação só acontece no dia 01 de fevereiro, ainda tenho tempo para avaliar os projetos dos colegas que estão se colocando na disputa e decidir pelo melhor nome para representar a nossa Casa e os interesses dos brasileiros – explicou o deputado delegado Antonio Furtado.

A disputa pela presidência da Câmara está dividida, basicamente, entre dois candidatos, Baleia Rossi (MDB-SP) e Arthur Lira (PP-AL). Uma das preocupações e questionamentos quanto ao presidente que assumirá a Câmara é com relação a autonomia e poder de decisão dos parlamentares.

– Algumas pessoas estão ansiosas por uma definição rápida sobre meu voto, mas não tomo decisões irrefletidas. Para quem não sabe, já são 8 candidatos à Presidência da Câmara. A Constituição Federal consolidou a “separação” dos três poderes para que um não interfira nas funções do outro, por isso devem ser independentes e harmônicos entre si. Meu compromisso, acima de tudo, é com o combate a pandemia para que possamos voltar à normalidade e retomar o crescimento do nosso país – concluiu o parlamentar. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa