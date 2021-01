Mulher é presa conduzindo carro clonado, em Resende

Policiais militares do 37º BPM prenderam na tarde desta terça-feira, uma mulher, de 41 anos, suspeita de receptação de um Ford Ka, na Rua José Carlos Giovanni, no bairro Alegria, em Resende. Os agentes estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para o veículo e fizeram a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado. Durante consulta ao Portal da Polícia Militar, os policiais constataram que a placa original do veículo não batia com o que constava na documentação.

Foi constatado também que o veículo tinha registro de furto/roubo no bairro Catete, no Rio de Janeiro, no dia 14 de novembro de 2020. A motorista e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia, de Resende, onde foi feito a ocorrência. A condutora do veículo permaneceu presa.