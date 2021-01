Policiais militares detêm suspeitos com armas, drogas e veículo clone, em Volta Redonda

Equipe do Serviço Reservado da Polícia Militar, foi verificar uma informação sobre dois suspeitos que estariam armados e que teriam participação de um homicídio ocorrido no bairro Açude, em Volta Redonda. Os policiais foram até uma casa localizada na Rua Caetés, no bairro Retiro. Os agentes fizeram um cerco e um dos acusados foi visto com uma arma em punho. Ao perceber a presença dos agentes o suspeito correu para dentro da residência, mas foi detido.

O outro suspeito foi detido do outro lado portando uma chave de um VW Gol. Os dois receberam voz de prisão e conduzidos para o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

Foram apreendidos uma pistola Taurus calibre .40, um revólver Rossi calibre 38, nove munições calibre 38, 11 munições calibre .40, uma quantidade de maconha, cocaína. Uma capa de colete com placa de metal, uma carteira de trabalho, uma carteira com documentos, o Gol e R$ 365,00.

Foi feito contato com a empresa proprietária do veículo e confirmado se tratar de um veículo clonado, pois o original esta na base da empresa no Rio de Janeiro.