Saae-BM realiza serviços de higienização em diversos pontos do município 

Ação já acontece há cerca de seis meses e visa higienizar os principais pontos do município

O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa), através da Coordenadoria de Resíduos Sólidos, continua realizando a higienização de pontos estratégicos do município com a finalidade de impedir o avanço na transmissão do novo coronavírus e manter a cidade limpa. Os serviços prestados pela autarquia são sanitização, recolhimento de resíduos, capina, roçada, coleta de volumosos, coleta de lama, terra e entulho.

Nesta quinta-feira, 21, a ação ocorreu na região do Parque da Cidade, Parque Independência, Vila Maria, Ano Bom (Centro do Idoso), Centro (Rua Duque de Caxias, Mamede Froes de Andrade, Juiz Antônio Cianni e Helena de Freitas) e Saudade (Rua José Novo e Prefeito João Luiz), com capina da vegetação e recolhimento de resíduos que podem afetar a salubridade do local e também a vivência da população.

Já na Estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia Santo Antônio, foi feita a retirada de lama, terra e entulho acumulados pelas chuvas. A coleta de volumosos ocorreu no Parque Independência, Cotiara, Santa Rosa, Centro, Bocaininha e Vila Maria.

Duas instituições de longa permanência de idosos localizadas no Ano Bom e na Estamparia também receberam o serviço de higienização. O Diretor Executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, salientou a importância da iniciativa. “Nós temos uma grande preocupação em manter a saúde dos idosos. Então toda semana nós realizamos este tipo de serviços nestas instituições”, concluiu.