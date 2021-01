Secretaria de Saúde avança na vacinação contra a Covid-19

De um total de 2.255 doses da Coronavac que chegaram dia 19, até a noite desta quarta-feira, dia 20, 482 pessoas que compõem o público alvo da primeira fase da campanha já haviam sido vacinadas

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa continua concentrando esforços e avançando na vacinação contra a Covid-19. As doses do imunobiológico chegaram na terça-feira, 19, e até a noite desta quarta-feira,20, foram aplicadas 482 doses da vacina de um total de 2.255.

A imunização foi iniciada ainda na terça-feira, em profissionais da linha de frente de combate ao coronavírus do Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste. Neste mesmo dia, foi realizada também em integrantes das equipes do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar), UPA Centro, Hospital da Mulher, nas cinco unidades sentinelas que atendem pacientes suspeitos da doença até às 22 horas, Santa Casa e equipes da testagem em massa da Covid-19.

Pessoas a partir dos 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência situadas nos bairros Vista Alegre, Ano Bom e Estamparia receberam a primeira dose da Coronavac na quarta-feira.

Já nesta quinta-feira, a vacinação continua sendo realizada nos profissionais das unidades acima relacionadas pela equipe da Secretaria de Saúde. Na sexta-feira, a previsão é imunizar profissionais da linha de frente da Covid-19 do Hospital Santa Maria.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, lembrou que o município está seguindo rigorosamente os critérios para a aplicação das doses da Coronavac, preconizados pelo Ministério da Saúde.

– Temos uma listagem nominal com todas as informações dos profissionais que atuam nas unidades de saúde ou hospitais. Ela chega com antecedência na Secretaria de Saúde para ser analisada e confrontada com as demais, para não haver a possibilidade de ser enviada dose a mais. Uma vez que o profissional pode atuar em mais de uma unidade ou hospital e estar em duas listas. Somente após essa checagem as doses são encaminhadas aos pontos de vacinação sob escolta da Guarda Municipal e da Policia Militar – concluiu o secretário.

A vacina só é aplicada em pessoas cujo nome está na listagem. O Ministério Público está fiscalizando a campanha em todos os municípios a fim de evitar que qualquer dose seja aplicada em quem não faz parte do grupo prioritário.