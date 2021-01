Nova área de lazer do Parque Minas Gerais tem obras concluídas  

Nova praça conta com parque infantil, campo de futebol e quiosque

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos finalizou recentemente as obras da nova área de lazer do Parque Minas Gerais.

Na praça Parque Minas Gerais foram realizadas diversas intervenções como a implantação dos pisos intertravados, construção de quiosques e implantação de mesa de pingue-pongue.

Além disso, a nova área de lazer do bairro conta também com um parquinho infantil, campo de futebol com instalação de alambrado, vestiários, academia ao ar livre, mesa de jogos e iluminação em toda a praça com lâmpadas de LED.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou a importância dessa obra para a região das Barras.

-A nova área de lazer foi construída com uma estrutura completamente adaptada e acessível para que os moradores da região das Barras tenham uma opção para práticas esportivas, de forma segura e com conforto. Os moradores do Parque Minas Gerais são contemplados também com outras obras que estão sendo realizadas atualmente como uma nova unidade de saúde e uma escola – frisou Diogo Balieiro Diniz.

Mais obras no Parque Minas Gerais

Além desta área de lazer que teve suas obras finalizadas, a Prefeitura também já realizou intervenções no Parque Minas Gerais com as entregas de uma unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e um Módulo Temporário de Saúde.

Ainda estão sendo construídos atualmente um novo posto de saúde no bairro e uma nova escola no Parque Minas Gerais. Estas obras garantirão melhorias e serviços de qualidade com conforto e segurança para todos os moradores do bairro.