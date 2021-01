Prefeitura de Porto Real inicia distribuição de 400 cestas básicas

Cestas começaram a ser entregues aos cadastrados na Assistência Social A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Diretos Humanos e Habitação (SMASH), iniciou na última quarta, 20, o serviço de distribuição das cestas básicas para os moradores em situação de vulnerabilidade social. De acordo com a secretária de Assistência Social, Diretos Humanos e Habitação, Valéria Sá, serão 400 cestas entregues por mês, a primeira remessa será distribuída para famílias que estão cadastradas no plano de assistência do município.

O Prefeito Alexandre Serfiotis também esteve presente no recebimento das cestas e afirmou a continuidade do serviço nos meses futuros. “Sabemos que a nossa população ainda passa por dificuldades causadas pela atual pandemia. Por isso estamos trabalhando bastante desde o início do mandato para atender as demandas do município. Já temos um planejamento montado e para o próximo mês já contamos com o recebimento de mais 400 cestas”, informou Alexandre.