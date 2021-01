Rompimento constante de água leva Saae pranejar projeto de troca da tubulação na Beira-Rio

COMUNICADO SAAE/PMVR – FALTA D’ÁGUA

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Volta Redonda informa que devido a um rompimento em uma rede de abastecimento na Avenida Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio; próximo à entrada da CSN, o fornecimento de água ficará comprometido nesta sexta-feira (22).

O problema afeta principalmente os bairros: Aero Clube, São Luís, Vila Americana e Santo Agostinho.

Funcionários do Saae já estão no local realizando os reparos.

Após o conserto, o abastecimento deve ser retomado gradualmente.

Novas informações serão repassadas ao longo do dia. A orientação é que a população economize água.

NOVA REDE DE ABASTECIMENTO

Para acabar com os constantes problemas no local, o Saae-VR está elaborando um projeto de construção de uma nova rede de ferro de abastecimento de água. De acordo com o diretor-presidente da autarquia, Paulo Cézar de Souza, o PC, a medida vai proporcionar uma solução definitiva aos recorrentes rompimentos da rede na Beira-Rio que afetam o fornecimento de água a vários bairros e provocam deslizamentos de terra ao longo da ciclovia.