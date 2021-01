Carro desce de ré e deixa motorista ferido

Um homem ficou ferido após perder o controle do carro em que estava, na rua João Machado Dias, no bairro Biquinha, em Valença.

Ele perdeu o controle do veículo quando se encontrava na parte alta da rua, no Morro do Curumim. O carro voltou de ré e caiu em um espaço entre dois muros.

O homem ficou com a perna presa e foi resgatado pelo corpo de bombeiros. Com a perna imobilizada, a vítima foi levada para o Hospital Escola de Valença.

Nenhum morador do local ficou ferido. O veículo foi retirado com um caminhão-guincho. Foto: Redes sociais