Municípios da região vão receber investimentos para a  segurança e educação destinados pelo Deputado Federal Antonio Furtado

Conversas aconteceram com os prefeitos de Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda

Preocupado com a situação econômica dos municípios, o deputado federal Delegado Antonio Furtado tem visitado, constantemente, os prefeitos do Sul Fluminense com o objetivo de ajudar a região retomar o crescimento. Para isso é necessário conhecer a realidade de cada cidade e os desafios enfrentados pelos gestores municipais. Entre as áreas de mais destaque e que receberão investimento estão a saúde, educação e segurança pública.

– O objetivo das emendas e recursos é mudar para melhor a vida do povo da nossa região. Temos muitas áreas que precisam ser cuidadas e em cada cidade existe uma preocupação diferente da outra. Entretanto, quando falamos em saúde e segurança pública, são áreas que todos os prefeitos destacam como de importância para o crescimento. Tenho um compromisso com a nossa população de trabalhar incansavelmente. E é isso que estamos fazendo – declarou o deputado federal delegado Antonio Furtado.

A destinação das emendas são especificas para cada cidade. Pinheiral, por exemplo, recebeu recursos para serem investidos na compra de ônibus escolar, em obras de contenção de encostas e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF). O total dos recursos destinados chegam a R$4 milhões.

– É uma felicidade muito grande receber esse amigo, parceiro de Pinheiral, que é o deputado federal Delegado Antonio furtado. Em nossa conversa pudemos revisar algumas emendas que estamos trabalhando no município. Sempre que vem até nossa cidade, traz boas notícias e novos recursos que farão a diferença para a população da nossa cidade – destacou o prefeito de Pinheiral Ednardo Barbosa

A questão da segurança pública é sempre muito defendida pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado. Este ano as cidades da região já receberam R$1,5 milhão para compra de viatura e modernização das Guardas Municipais. Agora, serão mais R$1,5 milhão e meio divididos entre Volta Redonda e Barra Mansa para equipar e melhorar o sistema de monitoramento de câmera das cidades.

– O deputado Furtado é um amigo. Daqueles que ajudam na dificuldade. Em nossa conversa se comprometeu a enviar R$ 750 mil em emendas para o projeto da central de monitoramento – explicou o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable.

Volta Redonda que sempre se destacou pelo sistema de câmeras, mas que não estava funcionando em sua totalidade nos últimos anos, também vai receber o recurso para a modernização dos equipamentos. Além desse investimento, também serão destinados R$6 milhões para o projeto do Hospital da Criança, por meio de uma emenda de bancada.

– Preciso registrar e agradecer muito tudo que o nosso deputado Delegado Antonio Furtado está fazendo por Volta Redonda. Neste momento delicado está ajudando. Não só pela ressonância, mas também pelo futuro Hospital da Criança. Vamos fortalecer a segurança. Obrigado em nome do povo de Volta Redonda a sua ajuda. Está sendo muito importante a sua participação neste momento em que o município atravessa um problema financeiro – agradeceu o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa