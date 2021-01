Saae comunica falta d’ água devido rompimento de rede no bairro Vila Rica

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Volta Redonda informa que devido a um rompimento em uma rede de abastecimento próximo ao bairro Vila Rica, na manhã desse sábado, dia 23, o fornecimento de água poderá ficar comprometido temporariamente.

O problema afeta principalmente o bairro Roma.

Funcionários do Saae já estão no local realizando os reparos. A previsão é que após o conserto, o abastecimento seja retomado gradualmente. Novas informações serão repassadas ao longo do dia. A orientação é que a população economize água.