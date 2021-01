Volta Redonda receberá mais 400 doses da CoronaVac

A Prefeitura de Volta Redonda teve neste sábado, dia 23, a confirmação de que receberá mais 400 doses da vacina CoronaVac, contra o Coronavírus. As novas doses devem chegar ao município até o dia 1 de fevereiro.

Nesta mesma data, há expectativa de que chegue ao município a segunda remessa de 1.863 doses da mesma vacina, para complementar a imunização das pessoas que estão sendo vacinadas desde o início da semana que passou.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde aguarda o contato oficial do Ministério da Saúde e do Governo do Estado para confirmar a data da chegada e a quantidade de doses da vacina de Oxford a Volta Redonda.

Assim que os números e datas forem confirmados, haverá divulgação do plano de vacinação.