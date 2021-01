Carro pega fogo na Dutra, em Porto Real

Um veículo GM Corsa pegou fogo no início da tarde deste domingo, por volta das 13 horas, na altura do km 293 da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real.A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e constatou que uma pane elétrica teria sido o motivo do incêndio.

O condutor, de 24, anos, ao perceber o princípio do incêndio estacionou o veículo no acostamento. Mesmo assim, teve algumas queimaduras antes de deixar o veículo. Ele foi socorrido por equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Emergência de Resende.

Apesar dos esforços da equipe dos bombeiros para apagar o fogo, não foi possível impedir que o veículo fosse totalmente consumido pelas chamas.

A equipe PRF preencheu o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), e também constatou que o condutor não possuía CNH sendo lavrado o devido Auto de Infração de Trânsito (AIT – multa) no valor de R$ 880,41.