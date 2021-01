Funcionários do Hospital da Mulher de Barra Mansa são vacinados contra Covid-19

Desde o início da imunização, unidade já recebeu 117 doses da Coronavac

Na manhã deste domingo (24), um novo grupo de funcionários do Hospital da Mulher de Barra Mansa recebeu a primeira dose da Coronavac. A ação dá continuidade à imunização dos profissionais da unidade que compõem a linha de frente no combate à Covid-19.

Foram aplicadas 11 doses nesta manhã. A unidade hospitalar já havia imunizado 106 profissionais, somando um total de 117 vacinas até o momento.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, explicou como está funcionando a imunização no Hospital da Mulher. “Este é um hospital referência em gestantes com Covid-19. Nesta primeira etapa estão sendo vacinados os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de serviços gerais, funcionários da recepção e da equipe da Intensibaby, uma empresa terceirizada que presta serviço para nós. Só vacinamos a linha de frente que tem contato direto com os pacientes e que ficam expostos à contaminação, como preconiza o Ministério da Saúde”.

Claudia Pedrosa Mechoullam é enfermeira há 25 anos e atua no Hospital da Mulher há 13. A profissional contou que se sentiu acolhida pela equipe da Secretaria de Saúde desde o início da imunização. “Foi angustiante todos esses meses e poder tomar a vacina nos dá mais esperança e forças para trabalhar. Desde que foi anunciada a vacina, a Secretaria de Saúde deixou bem claro aos funcionários como seria a vacinação e quando ela aconteceria. A equipe trabalhou de forma muito transparente. Tenho amigos que atuam em outras cidades e que não sabem nada sobre a vacina, quando vão receber as doses. A equipe da Saúde de Barra Mansa está de parabéns”. Foto: Felipe Vieira