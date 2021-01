Prefeitura de Barra Mansa atua na fiscalização de bares e restaurantes

Equipe da Fiscalização de Posturas esteve em diversos estabelecimentos para garantir o cumprimento dos decretos municipais

A Gerência de Fiscalização de Posturas, com o apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar, fiscalizou diversos bares e restaurantes no fim de semana. Durante a ação, três estabelecimentos foram interditados na sexta-feira (22). O objetivo era fazer cumprir as determinações dos decretos municipais que dispõe sobre as normas para atuação no enfrentamento da Covid-19. No decorrer da semana, cinco comércios haviam sido interditados e outros foram multados e notificados.

De acordo com a coordenadora da Gerência de Fiscalização de Posturas, Dayanne Ingrid Costa Bonifácio, a fiscalização é fundamental para garantir a segurança da população. “Alguns estabelecimentos desrespeitaram o distanciamento e estavam aglomerando pessoas, um dos maiores riscos de propagação do vírus. A fiscalização está interditando e multando estes comércios. Não podemos prejudicar o todo pela irresponsabilidade de alguns. Nos colocamos à disposição dos estabelecimentos para ajudá-los a trabalharem dentro das normas do decreto. Nós aproveitamos e pedimos que a população continue se cuidando, evitando aglomerações, se higienizando, pois só assim podemos conter esse vírus. O momento ainda é de prevenção”.

O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, alertou para a participação da população no combate à Covid-19. “A Guarda Municipal e a Polícia Militar estão dando todo o apoio à Fiscalização de Posturas, que em nossa cidade está fazendo um trabalho de excelência no combate às aglomerações em bares e restaurantes. Infelizmente, muitos munícipes não estão se conscientizando com a realidade que estamos passando, não só em Barra Mansa, mas no país e no mundo. As vacinações já começaram, mas isso não irá adiantar se não tomarmos as precauções necessárias”.