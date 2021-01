Prefeitura de Barra Mansa finaliza pintura da Ponte dos Arcos

Próxima etapa contemplará melhorias no acesso, demarcação da via, pintura do entorno e ajustes na iluminação

Um dos principais cartões postais de Barra Mansa, a ponte Ataulfo Pinto dos Reis, conhecida como Ponte dos Arcos, amanheceu mais bonita. Na madrugada deste domingo (24), a Secretaria de Manutenção Urbana concluiu a pintura do local. As partes que receberam a melhoria foram os arcos laterais e transversais, guarda corpo e muro lateral das pistas. Em julho, a estrutura ganhou um novo sistema de iluminação em LED.

O prefeito Rodrigo Drable destacou o empenho da equipe da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana. “Parabéns a equipe de manutenção de praças e jardins que se propôs a pintar a nossa ponte. Esse serviço era feito por empresas e custava muito caro. Através deles, conseguimos realizar com baixíssimo custo. Obrigado”.

O secretário de Manutenção Urbana José Luiz Vanelli, o Leiteiro, falou sobre a próxima etapa. “Ainda vamos corrigir o asfalto na entrada da ponte, demarcar a pista, pintar o entorno e realizar pequenas melhorias na iluminação. Essa semana será concluído o serviço”. Fotos: Felipe Vieira