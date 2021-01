Prefeitura de Quatis realiza ações de conscientização de combate a Covid-19

Neste sábado, a Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Ordem Urbana, deu início às ações de conscientização referente às medidas de combate a pandemia do novo Coronavírus. As ações ocorreram em 17 bares e restaurantes com o fito de conscientização, inclusive foi entregue em diversos estabelecimentos o novo Decreto nº 2.961, de 21 de janeiro de 2021, que estabelece medidas restritivas e de segurança no combatedo Covid-19, no âmbito do município de Quatis.

O intuito nessa primeira ação é conscientizar, antes de realizar qualquer penalidade a quem possa está infringindo o Decreto Municipal. As ações continuarão sendo realizadas no município por fiscais de posturas e guardas municipais.

“Cada um tem de fazer a sua parte, este não é o momento de pensar que apenas o poder público tem esse comprometimento, nós dependemos de toda população para combater a propagação do Coronavírus”, disse o Secretário de Ordem Urbana, Dr. Mateus Ponciano.