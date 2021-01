Prefeitura de Volta Redonda ajusta dados e consegue ampliar vacinação contra a Covid-19

Volta Redonda se tornou a cidade com maior número de doses a receber no Sul Fluminense

Nesta segunda-feira, dia 25, a Prefeitura Municipal de Volta Redonda recebe mais 2.690 doses da vacina contra a Covid-19. A vacina de Oxford, distribuída pelo Governo do Estado, será destinada também aos profissionais de saúde, em uma estratégia estabelecida pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado. Além disso, a cidade já tinha a previsão de ganhar 1.863 doses de CoronaVac para poder aplicar a segunda dose nas pessoas que começaram a ser vacinadas durante a semana que passou. E mais: o Governo do Estado se comprometeu a mandar 400 doses extras da CoronaVac para poder atender principalmente os funcionários do Hospital Regional.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, afirmou que a quantidade de vacinas disponíveis ainda é pequena diante da demanda. No entanto, ela destacou a sensível melhora na distribuição entre as cidades do Estado, já que Volta Redonda recebeu mais vacinas do que na primeira etapa de distribuição. “A vacina de Oxford será utilizada para ampliar a aplicação nos profissionais das unidades de saúde e hospitais do município. Essa vacina tem um tempo maior entre a primeira e a segunda doses em relação à CoronaVac, até três meses entre uma e outra. Por isso, conseguiremos aumentar o número de profissionais que receberão a primeira dose, uma vez que já aguardamos a segunda dose vinda de Bio-Manguinhos/Fiocruz”, frisou.

Somadas a essas doses da vacina de Oxford, Volta Redonda também aguarda o recebimento de mais 400 vacinas extras da CoronaVac, previstas para chegarem até o dia 1º de fevereiro. A secretária explica que as novas doses da CoronaVac serão utilizadas para completar a vacinação dos cerca de 850 funcionários do Hospital Regional Zilda Arns, que tem atuado na linha de frente de casos graves da doença.

Ainda de acordo com ela, ao definir a quantidade de doses para o município, não foram levados em consideração, pelo Ministério da Saúde, os profissionais do Hospital Regional devido à falta de atualização de dados no passado. “Fizemos o pedido de revisão do quantitativo de doses partindo do ponto de que nossa base de dados não foi atualizada na gestão anterior do município. Por estar em nosso território, o hospital é classificado como de responsabilidade do município nos planos de vacinação contra a Covid-19 estabelecidos pelos governos do Estado e Federal. Além disso, apresentamos o conglomerado de profissionais de saúde existente em Volta Redonda, sobretudo pela organização e capacidade tecnológica a partir das instituições de formação que atuam na nossa cidade. Essa articulação da SMS com a SES-RJ é fundamental para que o município não perca recursos”, explicou a secretária.

Também é esperada para os próximos dias, a chegada ao município da nova remessa de 1.863 vacinas para aplicação da segunda dose, complementando a imunização das pessoas que estão sendo vacinadas desde o dia 19/01. Desta forma, Volta Redonda se tornou a cidade com maior número de doses a receber no Sul Fluminense.

Até o momento já foram vacinadas cerca de mil pessoas. O público-alvo nesta primeira etapa, seguindo as determinações dos planos nacional e estadual de vacinação, é formado pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (que vivem em asilos, por exemplo); pessoas com deficiência institucionalizadas (que vivem nas residências terapêuticas); e profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus.

O prefeito Antônio Francisco Neto destacou o trabalho feito pela equipe da Saúde. “A nossa Secretaria de Saúde fez um belo trabalho, pois além de lutar contra a pandemia, tem também o caos deixado no setor. Vamos conseguir ampliar a vacinação, lembrando que quanto mais rápido a gente vacinar o público-alvo da primeira etapa, mais rápido vamos poder vacinar a população em geral”, disse Neto.