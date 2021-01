Prefeitura faz obras para melhorar drenagem na Rodovia dos Metalúrgicos

Secretaria de Infraestrutura constrói mais três caixas de drenagem para ampliar captação de água das chuvas nas proximidades do Jardim Tiradentes

Aproveitando o período de estiagem, a Prefeitura de Volta Redonda implantou três bocas-de-lobo para melhorar a drenagem na Rodovia dos Metalúrgicos, principal ligação do centro da cidade à Via Dutra, passando por bairros como Jardim Belvedere, Jardim Tiradentes e Vila Rica. Com intervalo de 12 metros, as caixas de drenagem foram construídas na pista, no sentido centro, nas proximidades do Ginásio Municipal de Skate Fernando Schmidt, no Jardim Tiradentes.

De acordo com a subsecretária municipal de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama, o problema foi identificado logo nas primeiras chuvas do ano. “A água ficava acumulada neste trecho da via, tornando o local perigoso para o tráfego de veículos. Com a construção das bocas-de-lobo, a água da chuva será coletada e direcionada para o Córrego Cafuá”, afirmou.

Ela explicou que o sistema de drenagem da rodovia ficou prejudicado após o assoreamento de uma lagoa, que ficava na entrada do bairro Jardim Belvedere, como consequência de obra executada em meados de 2019. “A lagoa absorvia a água da chuva”, falou Poliana.

A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura terminou nesta quinta-feira, dia 21, a construção das três bocas-de-lobo de concreto. A implantação das caixas de drenagem evita que a enxurrada forme uma lâmina mais funda do que a capacidade de escoamento da sarjeta, propiciando segurança aos motoristas.