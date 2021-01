Profissionais da Atenção Básica são vacinados contra a Covid-19 em Barra Mansa

Imunização também aconteceu para funcionários da UPA Centro

Dando continuidade à vacinação prioritária contra a Covid-19 em Barra Mansa, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde esteve na manhã deste sábado (23), no Centro de Especialidade Médica (CEM), aplicado a primeira dose da Coronavac em 255 profissionais da Atenção Básica do município. Na parte da tarde, cinco trabalhadores da UPA Centro foram imunizados.

A Atenção Básica é uma rede formada por unidades de saúde localizadas nos bairros e que funcionam como porta de entrada dos usuários nos sistemas de saúde. Foram imunizados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de serviços gerais, dentistas e auxiliares bucais que atuam na linha de frente no combate ao vírus. Todo o atendimento foi exclusivo para o público que preconiza a norma do Ministério da Saúde.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, fez um levantamento dos cinco primeiros dias de vacinação no município. “Começamos de imediato, assim que as doses chegaram. Iniciamos com os profissionais do Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, que foi a nossa referência de linha de frente. Já fizemos 153 pessoas na Santa Casa no mesmo dia, como também todos os profissionais das cinco unidades sentinelas, que funcionam até as 22 horas. Seguimos o cronograma do Ministério da Saúde, vacinando as equipes do Hospital da Mulher, UPA Centro, Santa Maria e agora chegou a vez da Atenção Básica”.

Sérgio Gomes ainda destacou o trabalho em equipe e a logística envolvida para que as doses cheguem, em segurança, aos pontos de vacinação. “Embora a gente tenha um anseio de querer vacinar o quanto antes, é preciso entender que existe todo um aparato de logística e segurança que envolve o transporte da vacina. Gostaria de agradecer a Polícia Militar e a Guarda Municipal que tem nos dado apoio e segurança desde quando a vacina chegou. Isso faz com que tenhamos um cronograma muito planejado, mas que não conseguimos distribuir mais equipes. Por isso temos uma equipe, o que nos dá a garantia de ter um atendimento mais organizado e preciso. Escolhemos o CEM, um espaço recentemente reformado, reorganizado, reestruturado, um local central que acondiciona muito bem esse tipo de ação, por ter fluxo de entrada e saída, perto da UPA e que permite que não haja aglomerações”.

A ação foi acompanhada de perto pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, Antônio Magno de Souza, o Toninho. “O começo da imunização está muito bem organizado e estruturado em Barra Mansa. A vacinação chegou e as pessoas começaram a ser vacinadas no mesmo dia. A Secretaria de Saúde tem trabalhado com seriedade, realizando de forma clara cada ação. Aqui não existe caso de passar alguém na frente da fila. Estão seguindo rigorosamente o que o Ministério da Saúde está determinando. Estamos vendo a organização e vou repassar ao conselho a ação de hoje. Estamos fiscalizando a aplicação das doses, olhando, acompanhando. Está tudo certo, não há nada que reprove a vacinação”.

As doses foram aplicadas pela enfermeira Eliane Débora de Aleluia dos Santos, que também foi imunizada nesta manhã. A profissional trabalha na USF Loteamento Sofia. “Para mim é um momento histórico, porque nós vimos muitas pessoas que morreram para essa doença. Para a ciência, para a enfermagem e para a saúde é um avanço muito significativo, pois a partir dessa vacina, vamos ver o rompimento desse vírus que se proliferou de forma tão devastadora. A vacinação está sendo feita no município de forma muito eficaz, organizando os profissionais da linha de frente e que realmente precisam receber essa vacina para que estejam bem e continuem cuidando das pessoas”.

Um dos médicos vacinados é Reinaldo Hidalgo Ferreira, 75 anos, que atua no PSF do bairro Boa Vista. O profissional incentivou o uso do imunobiológico e agradeceu a chance de ser imunizado. “A vacina é fundamental, reconhecida há dezenas de anos como um método eficaz para proporcionar proteção e imunidade contra certas doenças. Quando atingirmos 70% da população, com certeza conseguiremos frear essa doença. Me sinto premiado pela oportunidade de ser vacinado aqui em Barra Mansa. Quero agradecer ao Prefeito Rodrigo Drable, ao secretário de Saúde Sérgio Gomes e toda a sua equipe por todo o empenho para proteger a nossa cidade”.



A vacinação continua neste domingo (24) com a imunização de parte da equipe do Hospital da Mulher e na segunda-feira (25) com o restante dos profissionais de saúde da Santa Casa. Foto: Felipe Vieira