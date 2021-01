SAAE-BM realiza manutenção e limpeza em bairros da cidade

As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) percorreram diversos bairros neste sábado (23), realizando serviços de manutenção e limpeza.

Os locais atendidos foram: a quadra do bairro Vila Ursulino, a Rua Prefeito Bulcão Viana, no bairro Boa Vista e Praça Baldomero Bárbara, no bairro de mesmo nome. Também foi feita a manutenção em rede de águas pluviais na Rua B, no bairro Siderlândia, e na Avenida Joaquim Leite, no Centro.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, falou sobre a ação. “Neste sábado estamos rodando a cidade, dando um suporte para as secretarias municipais de Saúde e de Educação, nas unidades de saúde, assim como nas quadras de algumas escolas. É o resultado da nossa parceria com as secretarias. O nosso objetivo é cuidar da cidade para que ela possa oferecer uma melhor qualidade de vida para a população”.