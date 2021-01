Covid-19: Barra Mansa realiza testes rápidos em massa na Vila Ursulino

Objetivo é dar continuidade aos cuidados e prevenção do coronavírus

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou nesta segunda-feira, 25, a testagem para o coronavírus na quadra da Vila Ursulino. Os testes rápidos são feitos com a finalidade de identificar novos casos e fazer o encaminhamento para triagem e isolamento social.

O prefeito Rodrigo Drable acompanhou a ação e falou da importância de manter a realização da testagem mesmo com a chegada da vacina. “A vacinação será por um longo período, feitas em classes prioritárias. A grande massa será vacinada ao longo do tempo, então os cuidados são necessários e saber quem está positivo, quem nunca teve, e quem está contaminando, é essencial. Vamos manter as ações e esperamos que as pessoas façam sua parte tendo seus próprios cuidados.”

A moradora Viviana Teixeira enfatizou o cuidado das equipes durante a testagem. “É essencial ter a testagem, pois assim temos um controle melhor da doença, e se caso der positivo, já podemos dar início ao tratamento o quanto antes para evitarmos piores danos a nossa saúde. Gostei muito da organização, rapidez e eficiência da equipe na realização dos testes.”

Quem também elogiou a ação foi Tatiana Silva, residente do bairro e que estava acompanhada do marido e do filho. “Essa testagem é muito boa e bem rápida. Muitas pessoas não têm condições de pagar o teste ou se descolar até um local mais distante para realizar, trazendo para os bairros fica muito mais acessível para todo mundo”, concluiu. Fotos: Felipe Vieira