Descarte Solidário é realizado em Volta Redonda

O Rotary Clube promoveu neste domingo, dia 24, mais uma edição do Descarte Solidário de Lixo Eletroeletrônico. A ação, que aconteceu na Praça Brasil, Vila Santa Cecília, teve como objetivo oportunizar a população a fazer o descarte correto dos materiais. O diretor do Rotary, Anderson Ferreira de Oliveira, falou da importância do evento.

– Esses equipamentos podem contaminar a natureza e causar sérios danos à sociedade. Com esse descarte correto as pessoas, além de contribuir para o meio ambiente, ajudam entidades beneficentes do município com a distribuição da renda arrecadada com a venda do material para empresas de reciclagem – disse Anderson.

O Descarte Solidário é realizado pelo Rotary Clube em parceria com a prefeitura de Volta Redonda.

Cerca de 10 toneladas de aparelhos eletroeletrônicos foram coletados, entre eles aparelhos de TV, fogões, geladeiras, monitores de computador, mouses, teclados, impressoras, celulares, baterias, carregadores entre outros.