Neto recebe deputado federal Antonio Furtado e agradece emendas para cidade

Mais de R$ 7 milhões já foram encaminhados; prefeito e parlamentar discutiram possibilidade da liberação de recursos para uma obra de grande porte na estrada Roma-Getulândia

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu na última sexta-feira, 22, o deputado federal delegado Antonio Furtado. No encontro, eles fizeram um balanço das emendas parlamentares que já chegaram e ainda vão chegar ao município, por intermédio do mandato do deputado.

“Desde quando saíram os resultados das eleições, coloquei-me à disposição do prefeito Neto para ajudar a cidade a sair dessa crise financeira. Logo, comprometi-a destinar R$ 2 milhões, ainda este ano, para investimento na saúde”, disse Furtado.

Neto e Furtado discutiram a possibilidade da liberação de recursos para uma obra de grande porte na estrada Roma-Getulândia, entre outras ações. “Além de investimentos futuros, conversei sobre os recursos que já foram enviados, como os R$7 milhões para a compra do aparelho de ressonância magnética e R$ 600 mil para compra de viaturas para a Guarda Municipal”, disse o deputado.

Neto agradeceu todo apoio que a cidade vem recebendo do parlamentar, destacando ainda que há um projeto para instalação de brinquedos e aparelhos de ginástica inclusivos em praças de Volta Redonda.

“Só temos que agradecer e garantir que todo recurso será aplicado para o bem da nossa população. Eu e o deputado Furtado nos conhecemos e sabemos da seriedade com que todos os recursos serão tratados de agora em diante”, disse Neto. Fotos Divulgação PMVR