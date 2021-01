Volta Redonda recebe 2.690 doses da vacina de Oxford

Secretaria de Saúde vai iniciar vacinação nos profissionais do Hospital Regional nesta terça-feira

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 25, 2.690 doses da vacina contra Covid-19 de Oxford/AstraZeneca, que começaram a ser distribuídas pelo Governo do Estado. O novo lote chegou por volta das 10h, de helicóptero.

Vale ressaltar que Volta Redonda é a cidade do Sul Fluminense com maior número de doses de vacina. Assim como no restante do país, o município ainda está na primeira fase de vacinação, atendendo aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde: trabalhadores de saúde; pessoas institucionalizadas (que residem em asilos) com 60 anos de idade ou mais; e pessoas institucionalizadas com deficiência.

Nesta terça-feira, dia 26, a secretaria de Saúde vai iniciar a vacinação no Hospital Regional do Médio Paraíba Dra Zilda Arns Neumann, nos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. As novas doses estão previstas para imunizar também profissionais de outros três hospitais de Volta Redonda – Hospital Unimed, Santa Cecília e Hinja, que devem receber o imunizante ainda nesta semana.

Além do novo carregamento de vacinas de Oxford/AstraZeneca, a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha disse que até o dia 1º de fevereiro, Volta Redonda deve receber 1.863 doses da vacina CoronaVac para aplicar a segunda dose do imunizante as pessoas do grupo prioritário que foram vacinadas do dia 19 ao dia 23 deste mês.

Da mesma maneira, 400 doses extras da CoronaVac também chegarão como reforço, após pedido da Secretaria Municipal de Saúde.