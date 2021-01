Caminhão tomba na descida da Serra das Araras, em Piraí

Um caminhão carregado com hortifrúti tombou na madrugada desta terça-feira, por volta das 3 horas, no km 222, da Rodovia Presidente Dutra, descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, em Piraí.

A carga perecível teve perda em mais de 75% do total transportado. O condutor do veículo foi socorrido com ferimentos pelo resgate médico da CCR NovaDutra, para o Hospital São João Batista em Volta Redonda.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que o acidente possa ter sido velocidade incompatível. A PRF apurou também que o veículo estava com alguns caracteres das placas de identificação traseira e dianteira encobertos para que não fosse flagrado pelos radares fotográficos.

O veículo também já possui várias multas por excesso de velocidade. Foi aplicada a devida multa por encobrir os caracteres das placas no valor de R$ 293,47. Fotos: PRF