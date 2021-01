Policiais militares em patrulhamento tiveram a atenção voltada para um veículo VW Gol branco, placa LAS-1537, na rua da Imprensa, nº 168, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Em consulta ao sistema, foi verificado que o Gol foi furtado no bairro Vila Mury, em Volta Redonda.

A proprietária do carro foi contatada, compareceu ao local com reboque e efetuou o registro na Delegacia de Polícia de Barra Mansa.

Foram levados do veículo o kit GNV, o rádio e as rodas com pneus.