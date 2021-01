Homem morre em confronto com policiais militares em Angra dos Reis

Um homem, ainda não identificado, morreu no início da noite de segunda-feira, durante um confronto envolvendo traficantes do bairro Sapinhatuba 3 e policiais militares, no bairro Sapinhatuba, em Angra dos Reis.

O suspeito chegou a ser socorrido no Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. No local da operação, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Ao final do tiroteio, encontraram o suspeito ferido.

Ele portava um rádio de comunicação e uma pistola com 11 munições. Também carregava uma mochila, na qual foram encontrados uma granada, 90 pedaços de maconha, 60 pinos de cocaína, 39 pinos de haxixe e 54 frascos de loló, além de oito frascos de lança-perfume.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram ao bairro após denúncias de que criminosos armados estariam impedindo a livre movimentação de moradores, impondo obstáculos até para o acesso ao bairro de serviços essenciais.