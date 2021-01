Neném segue atento às necessidades da população de Volta Redonda

O vereador Nilton Alves de Faria, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, solicitou no dia 19 de janeiro, através do Ofício 011/2021, endereçado ao Ministério da Saúde, diretamente ao Excelentíssimo Ministro da pasta, Eduardo Pazuello, informações em relação ao quantitativo de vacinas contra o Covid-19 disponibilizadas para os municípios do Estado do Rio de Janeiro.

No ofício foi questionado o critério de distribuição das doses das vacinas destinadas à Volta Redonda, sendo incompatível com o número de habitantes, e sem levar em consideração os profissionais da linha de frente ao combate ao novo coronavírus, que necessitam da imunização para continuar a realizar seu trabalho com segurança.

Na oportunidade, Neném também faz menção aos municípios que com uma população menor receberam uma quantidade maior de doses da vacina que a cidade de Volta Redonda. Garante que acompanha os desdobramentos, e que ainda nessa semana, sua assessoria estará em contato com a Secretária de Saúde Drª Maria da Conceição de Souza Rocha, quando será agendada uma conversa para que o Legislativo acompanhe as ações e coloque-se à disposição da Secretaria e do Executivo Municipal em prol da população voltarredondense. O vereador Neném conclui: “Nosso município é o maior da região em população e também em atendimento médico e hospitalar. Quero entender o porquê veio um número menor de doses das vacinas.”