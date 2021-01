Polícia Militar apreende drogas no bairro Siderlândia

Policiais Militares compareceram à Rua Araruama, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, para verificar informação sobre tráfico de drogas. No local, os agentes contataram o proprietário do imóvel, que informou que havia alugado a casa para uma mulher.

O homem autorizou a entrada dos agentes na casa, onde foram encontrados 100 pinos de cocaína, 48 frascos de cheirinho da Loló, um rádio de comunicação e 1000 embalagens para drogas.

O material foi levado para a delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. A mulher não foi encontrada.