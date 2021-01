Polícia Militar prende suspeitos no bairro Siderlândia, em Volta Redonda

Policiais militares receberam uma denúncia sobre dois homens suspeitos estariam vendendo drogas, na Servidão João Paulo, na Siderlândia, em Volta Redonda. Policiais do Serviço Reservado da Polícia Militar e do grupamento de Ações Táticas foram até o local e fizeram um cerco. O que estava com as drogas tentou fugir, mas foi apreendido em uma área de mata.

O outro também tentou fugir pelos fundos de um quintal, mas foi contido. Foram apreendidos uma pistola calibre 765 e oito munições calibre 32, 65 pinos de cocaína, 12 trouxinhas de maconha e um celular. Os suspeitos detidos e o material apreendido foram levados à Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde o caso foi registrado.