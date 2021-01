A prefeitura de volta Redonda divulgou nesta terça-feira, dia 26, os dados sobre a covid-19. Foram 18 novos óbitos.Das 18 mortes, 13 foram em 2020, incluindo casos de agosto e setembro. No entanto, a causa das mortes só foi confirmada hoje.

As outras cinco mortes constantes no boletim ocorreram neste ano. Destas, quatro vítimas possuíam comorbidades como diabetes e doenças cardíacas.

A Prefeitura de Volta Redonda segue com compromisso de divulgar todas as informações com transparência.