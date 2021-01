Castramóveis da prefeitura de Resende chegam ao distrito de Engenheiro Passos

Processo de triagem para a realização da castração de cães e gatos começou nesta quarta-feira, dia 27, nas imediações da sede da Administração Regional do distrito

O projeto itinerante dos castramóveis, desenvolvido pela Prefeitura de Resende, chegou ao distrito de Engenheiro Passos, nesta quarta-feira, dia 27. A edição inédita no distrito foi iniciada com o processo de triagem para a realização do procedimento de castração de cães e gatos. Os trailers, destinados para a castração das populações canina e felina das áreas mais afastadas e zona rural de Resende, estão baseados nas imediações da sede da Administração Regional de Engenheiro Passos, na Avenida das Camélias, entre 9h e 16h, de segunda a sexta-feira, por tempo indeterminado.

O projeto é pioneiro na região e começou a funcionar em julho de 2020, no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, respeitando todas as medidas de segurança sanitária necessárias devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Em um período de seis meses, o projeto já percorreu as seguintes localidades: distrito de Vargem Grande; Fazenda da Barra II; Fazenda da Barra III; Fazenda da Barra I; e Surubi Velho. A seleção dos locais para execução do projeto ocorre de acordo com a demanda, com base em levantamento promovido pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Até dezembro de 2020, foram castrados 601 cães e gatos pelo projeto volante.

O diretor do Hospital Veterinário, Felipe Quinane, informou sobre os critérios estabelecidos para o atendimento dos pets nos castramóveis. “O projeto visa beneficiar o público residente, principalmente, nas áreas mais afastadas e zona rural. Os castramóveis atendem, exclusivamente, cães e gatos com idade igual ou superior a seis meses, sem enfermidades, com exceção da população canina braquicefálica (focinho achatado ou curto). A partir da implantação do projeto no bairro onde o interessado reside, basta comparecer com o seu pet de estimação para a avaliação veterinária. No ato da triagem, é importante que o dono do animal apresente documento com foto (maior de 18 anos) e comprovante de residência de Resende, especificamente da localidade atendida pelo castramóvel. Posteriormente, a equipe do CCZ agendará data e horário para retorno, quando o animal será operado. No ato da confirmação da data, a equipe também orienta sobre as condições do animal no pré-operatório”, frisa.

Os dois castramóveis, que foram fabricados em Botucatu, nos Estado de São Paulo, funcionam como trailers com toda estrutura necessária para o atendimento. Cada módulo possui quatro salas: uma de preparo animal; outra de antissepsia e paramentação; uma sala cirúrgica; e uma de recuperação e prescrição médica.

SERVIÇO DE CASTRAÇÃO EM OUTRAS UNIDADES

Simultaneamente ao projeto itinerante, no início de 2021, o CCZ retomou o atendimento de castração com sistema de agendamento e controle por senhas. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) segue com os atendimentos de animais de rua que apresentam alguma enfermidade e controle de doenças transmissíveis a seres humanos como raiva, febre maculosa, esporotricose e leishmaniose. O CCZ também desempenha atividades relacionadas ao combate à dengue, zika e chikungunya. O CCZ funciona das 8h ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, na Rua Euridice Paulina de Almeida, no bairro Vicentina II.

O Hospital Veterinário Público de Resende, situado na Morada da Colina, também realiza castração em cães e gatos em situação de emergência e outros casos. De acordo com o levantamento estatístico feito até o dia 22 de dezembro de 2020, foram efetuadas 571 castrações na unidade hospitalar.