Detro-RJ realiza operação “Acessibilidade” em Resende e Volta Redonda

Fiscais verificaram 27 coletivos na região

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), em conjunto com a Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj, realizou, na manhã desta quarta-feira (27/01), a primeira edição do ano da operação “Acessibilidade”. As equipes estiveram em terminais rodoviários dos municípios de Resende e Volta Redonda. Entre 7h e 10h, os fiscais vistoriaram 27 veículos. Em Volta Redonda, foi aplicada uma multa referente a campainha do cadeirante com defeito. O presidente da comissão, deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, acompanha a ação.

Os fiscais verificaram as seguintes questões referentes a acessibilidade: plataforma elevatória do cadeirante, funcionamento da campainha e do cinto de segurança, além da cadeira de transbordo. A multa é de R$ 3.462, dobrando em caso de reincidência.

“A ação desta quarta-feira foi motivada pelas demandas recebidas pela nossa ouvidoria e enviadas para a Alerj. Estivemos com 10 agentes atuando simultaneamente nas duas rodoviárias. Além do cumprimento das normas de acessibilidade, os fiscais verificam outras questões do coletivo, como estado de conservação e documentação de porte obrigatório”, disse o coordenador de fiscalização do Detro-RJ, Danilo Menezes.

Lançada em outubro de 2020, a operação já esteve em 14 municípios. Nestas ações, já foram aplicadas 25 multas referentes a descumprimento das normas de acessibilidade. Além das ações de inteligência, as demandas recebidas pela Ouvidoria ajudam a nortear as ações. Os cidadãos podem encaminhar denúncias pelo e-mail [email protected], pelo telefone (21) 3883-4141 ou pelo WhatsApp (21) 98596-8545.