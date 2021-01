Escolas estaduais têm vaga para alunos que pretendiam ingressar na Fevre

As escolas estaduais situadas em Volta Redonda têm vagas suficientes para absorver todos os 668 alunos que estavam inscritos para o processo seletivo da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Destes, 345 já se inscreveram na rede estadual e, entre eles, 308 já estão vagas reservadas em escolas já definidas, sendo que 260 já efetuaram a matrícula.

Estas informações foram prestadas nesta quarta-feira (27) pela Secretaria estadual de Educação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), numa reunião por videoconferência que teve também a participação da Secretaria Municipal de Educação. A conversa ocorreu em função da decisão da Fevre de suspender o processo seletivo para o primeiro ano do Ensino Médio, em 2021, em razão da crise financeira por que passa a prefeitura de Volta Redonda.

O representante da Secretaria de Estado de Educação informou também que, embora o número de vagas para o período matutino possa não ser suficiente para todos, nenhum aluno que almejava ingressar na Fevre deixará de estudar no período diurno. Ele alertou, no entanto, que os alunos já inscritos na primeira fase precisam confirmar a matrícula no prazo de 48 horas, pois, do contrário, correm o risco de não conseguir vaga nas escolas mais próximas de suas residências. Ele explicou que, neste caso, o estudante poderá depois solicitar transferência para uma unidade perto de casa, o que lhe será garantido se surgir alguma vaga. A orientação é para que os estudantes que ainda não se inscreveram façam a matrícula através do site www.matriculafacil.gov.rj.br.

As escolas estaduais somam 585 vagas ociosas em Volta Redonda. Atualmente, ainda restam 340 para o turno da noite e 40 para EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O promotor Leonardo Kataoka considerou que a questão está bem equacionada, salientando a atuação de ambas as secretarias na busca de providências para a absorção dos alunos.