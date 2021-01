Justiça reduz em 50% remuneração de interventores do HSJB

Intervenção na administração médica foi suspensa

O juiz da 5ª Vara Cível de Volta Redonda, Alexandre Custodio Pontual, determinou a redução da remuneração dos interventores do Hospital São João Batista. O valor foi diminuído, a pedido do Ministério Público estadual (MPRJ), em 50%. O valor foi reestabelecido em R$ 50 mil.

Na decisão, tomada na noite da terça-feira (26), o magistrado também destituiu um dos interventores (diretor médico) anteriormente nomeado. “Há de haver ajustes nas dimensões da intervenção, tanto pela retirada de um dos interventores, como pela redução dos honorários, gerando economia a partir da redução das atividades”, escreveu o juiz em sua decisão.

A intervenção no Hospital São João Batista foi decidida por Pontual em novembro de 2020, no final do governo do ex-prefeito Samuca Silva, devido ao caos instalado na unidade após a suspensão do contrato de gestão assinado com a AFNE (Associação Filantrópica Nova Esperança). A Organização Social foi citada nas denúncias de irregularidades na saúde do governo do estado do Rio, que levou a Justiça a afastar do cargo o governador Wilson Witzel.

Desde de que assumiu a administração, o novo governo pede que a administração do HSJB seja devolvida ao município. No próximo dia 3 haverá uma audiência no Fórum de Volta Redonda, quando o assunto será analisado.