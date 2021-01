Operação em Barra do Piraí termina com 13 presos

Mulher invade casa de vizinha para tentar fugir da prisão

A operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (27) pela Polícia Civil de Barra do Piraí foi encerrada com a detenção de 13 suspeitos de envolvimentos em homicídios. Foram expedidos 16 mandados de prisão e dois de busca e apreensão de adolescentes que estariam envolvidos em assassinatos e tentativas de homicídio.

Entre os presos está uma mulher grávida que tentou se esconder numa residência vizinha, no bairro Química. Os policiais cercaram a residência e negociaram a rendição da suspeita, que foi conduzida para a delegacia da cidade.

Entre os suspeitos considerados foragidos está um jovem de 20 anos. Segundo o delegado Rodolfo Atala, titular da delegacia de Barra do Piraí, ele é sobrinho do jogador Ramirez, do Palmeiras. No imóvel onde o procurado reside, imagens de drone feitas pela Polícia Civil registraram a existência de carros de luxo, entre os quais um Mustang e um Porsche, além de veículos blindados.

A operação realizada nesta quarta foi a maior da Polícia Civil de Barra do Piraí contra suspeitos de homicídios, todos relacionados, de acordo com Atala, à disputa de organizações criminosos por domínio de territórios. Foco Regional/Fernando Pedrosa