Pista de acesso à Ponte dos Arcos recebe nova pavimentação asfáltica

Serviços de manutenção devem ser concluídos até a próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Manutenção Urbana, realizou mais uma etapa dos serviços que compõem a revitalização e conservação da Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, que liga o Centro ao bairro Ano Bom, e seu entorno. A recuperação do asfalto na entrada da Ponte dos Arcos, como é popularmente conhecida, foi efetuada na manhã desta quarta-feira, 27. Para garantir segurança e agilidade nos trabalhos, o acesso de veículos no sentido Centro/Ano Bom foi interrompido durante uma hora.

Segundo informações do secretário da Pasta, Luis Vaneli, o Leiteiro, nos próximos dias, a Coordenadoria de Trânsito e Transporte (Coortran) realizará uma nova pintura viária, enquanto o Saae fará a limpeza geral do entorno. “Se necessário, daremos alguns retoques finais”, enumerou.

A manutenção da Ponte começou a ser efetuada no último dia 22, com a pintura dos arcos laterais e transversais, guarda corpo e muro lateral das pistas, além da revisão no sistema de iluminação em LED. A conclusão deve acontecer no início da próxima semana. Fotos: Chico de Assis