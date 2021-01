Prefeitura de Barra Mansa alerta para alto número de faltas em atendimentos na Clínica Veterinária Municipal

Desistências causam transtornos aos munícipes que esperam vaga para uma consulta ou castração de seus animais

O número crescente de tutores de cães e gatos que não tem comparecido aos atendimentos na Clínica Veterinária Municipal de Barra Mansa vem preocupando a equipe e prejudicando o andamento dos trabalhos no setor. Diariamente, cerca de 20 animais são tratados de forma gratuita no local. Desde o início do ano, foram marcadas 167 consultas clínicas e 94 castrações. Deste número, 24,55% faltaram às consultas e 18.08% ao procedimento cirúrgico.

A médica veterinária e responsável técnica pela clínica, Rafaela Fortes, fala sobre as consequências que o não comparecimento podem causar a outros animais. “Essas desistências afetam a todos, pois a nossa demanda é muito grande. Quando alguém se ausenta de um atendimento, ele está ocupando o lugar de pessoas que precisam desse serviço para os seus bichos. Às vezes, a situação do animal acaba agravando por não conseguir a consulta”.

Os tutores que não comparecerem na data e hora marcada para o atendimento terão que reagendar novamente, voltando para a fila de espera. A Clínica Veterinária Municipal já atendeu 1.526 animais desde a sua inauguração em 13 de agosto de 2020, sendo 996 consultas e 530 castrações.

A Clínica Veterinária Municipal funciona de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. O atendimento clínico deve ser agendado previamente pelos telefones (24) 3324-7917 e 3326-4288, para evitar aglomerações por conta da Covid-19. Fotos: Paulo Dimas