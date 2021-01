Prefeitura de Volta Redonda investe em obras de infraestrutura

Nesta semana, trecho da Beira-Rio recebeu nova rede pluvial e na Rua 42, na Vila, houve troca de solo para aplicação de asfalto

Os serviços de manutenção da cidade estão entre as prioridades da nova gestão em Volta Redonda. Desde o início do mês, equipes da prefeitura atuam diariamente em várias frentes como operação tapa-buracos, retirada de entulhos, limpeza, capina e roçada. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Infraestutura, responsável pelo serviço, incluiu na programação obra de drenagem na Avenida Beira-Rio e recuperação asfáltica na Vila Santa Cecília.

A obra na Avenida Beira-Rio foi iniciada nesta terça-feira, dia 26, em frente ao número 3.982, no bairro Retiro. A construção de 15 metros de rede pluvial, para coleta de água da chuva, vai melhorar a drenagem e evitar alagamentos neste trecho da via. A previsão da Secretaria de Infraestrutura para a conclusão do serviço é de mais dois dias.

Ainda na terça-feira, dia 26, outra equipe da prefeitura executou a recuperação asfáltica de trecho da Rua 42, na Vila Santa Cecília, próximo à esquina com a Rua 33. O piso no local estava cedendo e houve a necessidade da troca de solo para a aplicação do novo asfalto.

A subsecretária municipal de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama, afirmou que os investimentos em drenagem de vias e recuperação asfáltica refletem na melhoria da mobilidade urbana do município. “Pequenas incursões já fazem a diferença”, disse, lembrando que na última semana três bocas-de-lobo foram construídas na Rodovia dos Metalúrgicos, nas proximidades do Jardim Tiradentes, para evitar alagamentos naquele trecho, dando mais segurança aos motoristas.

Ela também citou o trabalho de tapa-buracos, que já beneficiou mais de trinta bairros de Volta Redonda, somente em janeiro. “Nesta quarta-feira, dia 27, o trabalho será executado na Estrada União, que dá acesso à Fundação Beatriz Gama, no Retiro”, contou Poliana.